Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (26). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras de artesanato e gastronômicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Hauer, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Praça Oswaldo Cruz (Centro), Restaurante Popular Sítio Cercado e Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Tatuquara), das 9h às 15h.

O URBS Móvel estará na Praça General Osório, das 10h30 às 15h, enquanto o Consultório na Rua atende na FAS SOS, na Rua Presidente Afonso Camargo, das 9h às 16h.

Diversas feiras acontecem em vários bairros, como a Feira de Arte e Artesanato no Portão e feiras livres no Ahú, Bairro Alto, Batel e Santa Quitéria pela manhã. À tarde e à noite, ocorrem feiras noturnas no Água Verde, São Francisco, Pinheirinho e Vila Lindoia.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, está presente em 14 pontos da cidade, incluindo bairros como São Braz, Pinheirinho, Tatuquara, CIC e Bairro Novo, em horários variados entre 9h e 16h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.