Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (13). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Espaço Empreendedor Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras livres e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Boa Vista, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Praça Ouvidor Pardinho (Rebouças), CRAS Vila Sandra (CIC) e CRAS Novo Mundo, das 9h às 15h.

O Espaço Empreendedor Móvel estará no Boqueirão, na Rua Dr. Bley Zornig, das 9h às 16h. A URBS Móvel atenderá próximo ao Terminal Sítio Cercado, das 10h30 às 15h. O Consultório na Rua funcionará na FAS SOS, no Centro, das 9h às 16h.

Diversas feiras livres e orgânicas acontecem em bairros como Água Verde, Jardim Botânico, Rebouças, Uberaba, Batel, Juvevê e Santa Felicidade, em horários variados entre 7h e 22h.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em 10 locais diferentes, incluindo CIC, Pinheirinho, Rebouças, Cajuru, Bairro Alto e Tatuquara, em horários entre 9h e 16h.

Os serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para mais perto dos cidadãos em diferentes regiões de Curitiba.