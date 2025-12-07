Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta terça-feira (13). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Espaço Empreendedor Móvel, Consultório na Rua e feiras.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Capão Raso, na Av. República Argentina, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Clube da Gente Santa Felicidade, Terminal Sítio Cercado e Terminal Pinheirinho, das 9h às 15h.

O Espaço Empreendedor Móvel estará na Rua Eduardo Pinto da Rocha, 2981, das 9h às 16h, com pausa para almoço. O Consultório na Rua atenderá no Largo da Ordem, das 9h às 12h.

Duas feiras também acontecem hoje: a Nossa Feira Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, das 10h às 18h, e a Nossa Feira Jardim Primavera, na Rua Dona Barbara Cid, no Uberaba, das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos, levando-os para mais perto dos bairros e regiões da cidade. Os moradores interessados devem ficar atentos aos horários e locais para aproveitar essas oportunidades.