Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Espaço Empreendedor Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras de artesanato e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Campo Comprido, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais diferentes: Associação Recreativa Trombini, Rua da Cidadania Fazendinha/Portão e Rua da Cidadania Cajuru, das 9h às 15h.

Na Praça Rui Barbosa, os cidadãos podem acessar o Espaço Empreendedor Móvel, das 9h às 16h, e o URBS Móvel, das 10h30 às 15h. O Consultório na Rua atende na FAS SOS, das 9h às 16h.

Diversas feiras acontecem em diferentes bairros, incluindo feiras livres, noturnas e orgânicas. O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, está presente em 12 locais da cidade, com horários variados.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto de suas residências e locais de trabalho.