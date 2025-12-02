Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, oportunidades de emprego, apoio a empreendedores, serviços de transporte e feiras de artesanato e alimentos.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Bairro Alto, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel, que oferece vagas de emprego, estará em três locais: Rua da Cidadania Pinheirinho, Ceamig em Santa Felicidade e Associação de Moradores Augusta B no CIC, das 9h às 15h.

O Espaço Empreendedor Móvel atenderá na Rua da Cidadania do Cajuru, das 9h às 16h, com pausa para almoço. A URBS Móvel estará na Praça Tiradentes, no Centro, das 10h30 às 15h, para serviços relacionados ao transporte público.

Diversas feiras de artesanato e alimentos também acontecem em vários bairros, como Fazendinha, Boqueirão, Bigorrilho e Centro, em diferentes horários. As feiras livres e orgânicas oferecem produtos frescos em locais como Boa Vista, São Francisco, Bacacheri e Jardim das Américas.

O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, atende em diversos pontos como São José/Novo Mundo, Vila Leão, Vila Osternack e Bairro Novo, com horários variados entre 9h e 16h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.