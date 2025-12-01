Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta terça-feira (27). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Espaço Empreendedor Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras livres e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Centenário, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Unidade de Atendimento Alto Bela Vista (CIC), CRAS Iguape (Boqueirão) e CRAS Santa Rita (Tatuquara), das 9h às 15h.

O Espaço Empreendedor Móvel estará na Av. Vereador Toaldo Túlio, 3.580, das 9h às 16h, com pausa para almoço. A URBS Móvel atenderá na Praça Zacarias, no Centro, das 10h30 às 15h. O Consultório na Rua funcionará na FAS SOS, das 9h às 16h.

Diversas feiras livres e orgânicas ocorrem em diferentes bairros, como Água Verde, Jardim Botânico, Mossunguê, Rebouças, Uberaba, Vila Santa Amélia, Batel, Juvevê, Novo Mundo, Santa Felicidade, Cristo Rei, Portão e Seminário. Os horários variam conforme a localização.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, estará presente em diversos pontos dos bairros Boqueirão, Cajuru e Boa Vista, com horários específicos para cada localidade.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diferentes atendimentos públicos, levando-os para mais perto da população em várias regiões de Curitiba.