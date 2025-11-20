Prefeitura Itinerante

Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos bairros

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
Atualizado: 20/11/25 11h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

A Prefeitura de Curitiba está realizando diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde.

No Terminal CIC, na Rua Pedro Gusso, acontece a coleta de lixo tóxico das 7h30 às 15h. Já as feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h).

Diversas feiras livres estão espalhadas pela cidade, como no Centro, Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas, Jardim Social, Boa Vista e Capão Raso. Os horários variam entre 7h e 22h, dependendo da localização.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, está presente em 12 locais, incluindo Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra, Vila Tramontina, Caiuá, Vila Progresso, Vila Estrela, Pinheiro Roma, Lamenha Pequena, Jardim Pinheiros, São João Vista Alegre, Andorinha Cianorte e Parolin. Os horários de atendimento variam entre 9h e 16h.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços municipais, levando-os para perto de suas residências e locais de trabalho. Para mais informações sobre horários e endereços específicos, os moradores podem consultar o site oficial da Prefeitura de Curitiba.

