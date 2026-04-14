Prefeitura de Curitiba oferece capacitações em inovação pública

Servidores da Prefeitura de Curitiba participarão de capacitações sobre inovação na gestão pública nesta semana. Na quinta-feira (16/4), às 9h, acontece a palestra “Pensamento e Comportamento Inovador na Gestão Pública” no auditório do Pinhão Hub, no Rebouças. Na sexta-feira (17/4), às 9h, será realizada uma oficina prática sobre metodologias ágeis voltadas para gestão de projetos públicos, exclusiva para servidores da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati), na sede do órgão no bairro São Francisco.

As atividades são uma parceria entre a Smati e a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. O objetivo é estimular novas formas de pensar e agir no ambiente público, incentivando práticas mais criativas e eficientes alinhadas às demandas atuais da administração.

A palestra do dia 16 será ministrada pelo coordenador de Inovação da Agência Curitiba, Dalcio Roberto dos Reis Júnior, no auditório do Pinhão Hub, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.732. A oficina prática do dia 17 ficará a cargo do consultor em Transformação Digital e Inovação, Zilceano Fonseca, e acontecerá na sede da Smati na Rua Solimões, 160, no São Francisco.