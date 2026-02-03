Prefeitura de Curitiba notifica CredCesta sobre contratos de crédito consignado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal, enviou três notificações formais à PKL, representante da CredCesta, solicitando esclarecimentos sobre os contratos de crédito consignado, especialmente os firmados ou alterados recentemente. A administração municipal aguarda resposta à última notificação, que pede informações completas sobre regularidade contratual, condições aplicadas e possíveis impactos aos servidores públicos municipais.

Desde o final de novembro de 2025, quando surgiram questionamentos sobre a atuação da CredCesta, a Prefeitura adotou medidas preventivas, incluindo a suspensão de novas contratações e descontos em folha relacionados à empresa. O objetivo é evitar riscos adicionais enquanto os fatos são esclarecidos.

A secretária municipal de Gestão de Pessoal, Daniele Regina dos Santos, afirmou que estão sendo solicitadas todas as informações necessárias para adotar medidas administrativas e judiciais que resguardem os direitos dos servidores municipais. A Prefeitura ressalta que está atuando com responsabilidade, transparência e rigor jurídico, pautando suas decisões pelo dever de cautela e proteção dos funcionários públicos.

A administração municipal continuará acompanhando o caso e manterá as medidas necessárias para assegurar a integridade dos servidores e a correta condução dos contratos públicos. Após receber as informações solicitadas, a Prefeitura avaliará e adotará as ações cabíveis, sempre focando na proteção dos servidores e no interesse público.