Prefeitura de Curitiba nomeia 28 novos técnicos de enfermagem concursados

A Prefeitura de Curitiba nomeou 28 técnicos de enfermagem em saúde pública aprovados em concurso público na manhã desta terça-feira (9/12). As reuniões de posse dos novos servidores estatutários, organizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP), ocorreram no Edifício Delta, no Alto da Glória.

Os 79 técnicos de enfermagem convocados que compareceram às reuniões puderam escolher seu local de trabalho entre as unidades definidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As vagas estão distribuídas nos distritos sanitários do Boqueirão, Boa Vista, CIC, Cajuru, Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade.

Durante o evento, os novos servidores receberam orientações das equipes da SMGP e da SMS sobre o início das atividades profissionais. Representantes do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal e do Núcleo de Gestão de Pessoal conduziram a assinatura do termo de posse e forneceram informações sobre pagamento de salários, plano de saúde do ICS (Instituto Curitiba de Saúde) e questões previdenciárias.

Lucileia Pereira dos Santos, de 37 anos, uma das novas técnicas de enfermagem, expressou sua emoção: “É um sonho realizado. Eu nem dormi essa noite pensando na vaga que eu queria, estava ansiosa”. Ana Paula Pinto da Silva, de 44 anos, que escolheu trabalhar na Unidade Salgado Filho, no bairro Uberaba, também compartilhou sua felicidade: “Eu esperava por esse momento há tanto tempo. Estou muito feliz de estar aqui hoje”.

Esta nomeação faz parte de uma série de contratações recentes da Prefeitura de Curitiba. Na semana anterior, foram nomeados psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Todos os novos servidores integrarão as equipes da Secretaria Municipal da Saúde, reforçando o atendimento à população curitibana.