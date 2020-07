O setor de Recursos Humanos, o RH, da prefeitura de Curitiba, liberou a consulta ao contracheque de julho a aposentados e os pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba (IPMC). Para acessar o contracheque basta acessar o site do Instituto, com o CPF e senha em mãos.

Segundo a prefeitura de Curitiba, quem tiver alguma dificuldade com a senha podem fazer uma nova, sem que tenham que comparecer à sede do Instituto. A nova senha pode ser feita diretamente no site do IPMC. Basta clicar em “esqueci minha senha” e as informações para que possa fazer a novo código vão direto para o e-mail do servidor aposentado ou do pensionista. O e-mail do beneficiário precisa estar atualizado junto ao IPMC.

Caso o beneficiário tenha alguma dúvida, pode telefonar para 3350 3660 ou 3350 3661.

Servidores da ativa acessam no portal

O serviço denominado “contracheque” fica disponível na primeira página do Portal do Servidor. Também é possível fazer a busca entre os serviços.