Prefeitura de Curitiba libera comprovante de rendimentos para IR 2026

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal de Curitiba disponibilizou nesta quarta-feira (25/2) o comprovante de rendimentos referente ao ano-calendário 2025, para declaração do Imposto de Renda 2026. O documento está disponível para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC).

O comprovante pode ser acessado e impresso através do Portal do Servidor para funcionários ativos, e pelo portal do IPMC para beneficiários do instituto. Em ambos os casos, é necessário informar CPF e senha para acesso.

Servidores com duas matrículas, como professores e médicos, terão dois documentos disponíveis. O mesmo ocorre para quem se aposentou em 2025, que deverá acessar tanto o Portal do Servidor quanto o do IPMC para obter as informações completas.

A Prefeitura antecipou a emissão do documento, cuja data limite seria 27 de fevereiro. O informe contém dados como identificação do contribuinte, CPF, descrição dos rendimentos, valores tributáveis e descontos previdenciários.

Ex-servidores desligados em 2025 devem solicitar o comprovante no Núcleo de Gestão de Pessoal da secretaria ou Coordenação de RH do órgão ao qual estavam vinculados.

A Receita Federal ainda não divulgou a data de início para entrega das declarações do IR 2026, que tradicionalmente ocorre em março.