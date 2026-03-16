Prefeitura de Curitiba inicia obras de pavimentação em bairros da região sul

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A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta semana obras de recuperação do pavimento em cinco ruas dos bairros Sítio Cercado, Boqueirão e Alto Boqueirão. As intervenções, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), abrangem 2,4 km de vias que antes apresentavam superfície precária e remendos. A ação faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

Detalhes das intervenções

A maior obra está ocorrendo na Rua Jorge Brey, no Alto Boqueirão, com extensão de 1,1 km. Outras vias em reforma incluem trechos das ruas Campina da Lagoa, Vereador Yrlan Cavet, Desembargador Francisco de Paula Xavier Filho e Maria Nícolas. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a primeira quinzena de abril. Paralelamente, a Prefeitura realiza melhorias na Rua Maestro Carlos Fank, importante via que liga os bairros Boqueirão e Alto Boqueirão.

Impacto para os moradores

Moradores antigos da região expressaram satisfação com as melhorias. Sílvio Nadai, residente há 32 anos na Francisco Derosso, destacou a evolução da infraestrutura local. Na Rua Vereador Yrlan Cavet, os moradores comemoraram o atendimento de uma solicitação feita através do programa Fala Curitiba. As obras também beneficiarão instituições locais, como o Colégio Adventista do Alto Boqueirão. Desde 2025, os bairros das regionais Boqueirão e Bairro Novo já receberam 43,7 km de asfalto novo, parte dos 222,6 km de novas pavimentações realizadas em toda a cidade.