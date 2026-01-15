Prefeitura de Curitiba inicia contratação de professores para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba iniciou nesta quinta-feira (15/1) as contratações de professores de Educação Infantil para o ano de 2026. Os convocados entregaram a documentação exigida pela manhã e, à tarde, escolheram as regionais onde irão trabalhar, por ordem de classificação. As reuniões ocorreram no Edifício Delta, no Alto da Glória.

Foram contratados 31 professores dentre os 75 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) que foram convocados. Os novos profissionais participarão de treinamento na sexta-feira (16/1) e na segunda-feira (19/1), e iniciarão as atividades em sala de aula no dia 10 de fevereiro, quando começa o ano letivo para as crianças matriculadas.

Larissa de Ramos, pedagoga de 29 anos, foi a primeira a assinar o contrato. “Eu amo trabalhar na educação”, afirmou. Já Ariely Stephanie da Silva, de 27 anos, que já trabalhou como profissional do magistério em 2023 pelo PSS, relatou a ansiedade em cada etapa do processo seletivo.

Alessandra Pegoraro Couri, de 52 anos, vinda de Ribeirão Preto (SP), vê o PSS como uma oportunidade de recomeço: “A vida é feita de ciclos e a gente tem que viver de acordo com as oportunidades que aparecem”, declarou a pedagoga formada também em ciências biológicas.

A análise dos documentos apresentados pelos professores foi realizada em duas etapas, pela equipe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal e pelos servidores da Secretaria da Educação.