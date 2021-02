A Prefeitura de Curitiba iniciou esta semana as sanitizações nas unidades da rede municipal de ensino. Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs), Unidades de Educação Integral (UEIs) e Faróis do Saber receberão o serviço, em diferentes datas. As aulas na rede voltam no próximo dia 18 de fevereiro.

Em 2020, os prédios públicos já receberam esse serviço, por causa da pandemia do novo coronavírus. Nas unidades de ensino, esse trabalho, contratado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, é organizado pela Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento de Logística. “A sanitização é realizada sempre que necessário”, afirma a secretária Municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

“A compra dos equipamentos de proteção individual e coletiva e a sanitização das unidades contribuem para o bem-estar e a segurança dos servidores da Educação, neste momento de pandemia”, afirma o secretário de Administração e de Gestão de Pessoal, Alexandre Jarschel de Oliveira.

A diretora de Logística da Secretaria Municipal da Educação, Maria Cristina Brandalize, explica que a sanitização é um procedimento diferente, além da limpeza normal que é feita diariamente nas unidades, com desinfetantes. “É utilizada amônia quaternária, com nebulização, para matar vírus, bactérias e fungos”, esclarece Brandalize.

Todas as unidades também já receberam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens de limpeza para o dia a dia. A Secretaria Municipal da Educação investiu R$ 2 milhões na aquisição de itens para prevenção ao novo coronavírus.