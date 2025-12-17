CPF na Nota

Prefeitura de Curitiba entrega prêmios do 86º sorteio do Nota Curitibana

17/12/25
Prefeito Eduardo Pimentel com os ganhadores dos prêmios do programa Nota Curitibana. Curitiba, 17/12/2025. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta quarta-feira (17/12) a entrega dos prêmios do 86º sorteio eletrônico do Nota Curitibana, programa que incentiva os cidadãos a solicitarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. O evento aconteceu no Palácio 29 de Março, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel.

O prêmio principal de R$ 50 mil foi entregue a Lilian Andreia Albert, moradora de Santa Felicidade. O segundo prêmio, de R$ 20 mil, foi para Cristiano Costa de Carvalho, do Fazendinha, e o terceiro, de R$ 10 mil, para Ana Cristina de Lima Pilati, do São Lourenço.

Além dos prêmios individuais, seis entidades sociais também foram contempladas com valores entre R$ 5 mil e R$ 25 mil cada. O programa distribuiu um total de R$ 80 mil em prêmios neste sorteio.

Balanço e participação

O 86º sorteio gerou 3.319.002 bilhetes para 136.996 participantes, referentes às notas pedidas em agosto de 2025. Atualmente, 274.114 cidadãos estão cadastrados no programa. Desde seu lançamento em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 23,14 milhões em prêmios.

Para participar dos sorteios, é necessário informar o CPF na emissão da nota fiscal em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares e outros serviços. Cada R$ 50 em notas gera um novo cupom para o sorteio mensal. Os créditos acumulados podem ser usados para recarga do cartão transporte ou abatimento do IPTU.

