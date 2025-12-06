Transformação socioambiental

Prefeitura de Curitiba entrega 146 novas moradias no Caximba

O prefeito Eduardo Pimentel, acompanhado do vice-prefeito Paulo Martins, do ex-prefeito e secretário de Estado Rafael Greca, do presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, e demais autoridades, entregou mais uma etapa do Projeto Bairro Novo do Caximba, garantindo a 146 famílias a chave do novo lar. Curitiba, 06/12/2025. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba entregou neste sábado (6/12) 146 novas moradias para famílias do bairro Caximba, como parte do Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba (PGRC). A entrega aconteceu em um evento festivo com a presença do prefeito Eduardo Pimentel e outras autoridades.

Das unidades entregues, 144 são para moradia e duas para comércio. Esta é a quarta entrega realizada pela prefeitura em 2023, totalizando 374 novas unidades no ano. Com isso, o programa chega a 478 casas concluídas de um total previsto de 1.757 famílias beneficiadas.

Impacto social e ambiental

O projeto no Caximba é considerado o maior investimento socioambiental da história de Curitiba. Além das moradias, inclui obras de urbanização e um futuro parque linear às margens do Rio Barigui para evitar alagamentos e oferecer lazer à comunidade.

As novas casas têm 50 m² e contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Possuem elementos sustentáveis como painéis fotovoltaicos e sistema de captação de água da chuva. O projeto também prevê regularização fundiária para famílias que permanecerão em áreas passíveis de urbanização.

Segundo a prefeitura, o objetivo é transformar a vida das famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social e ambiental na Vila 29 de Outubro, oferecendo moradia digna e infraestrutura adequada. As obras fazem parte do PRO Curitiba, programa que prevê R$ 6 bilhões em investimentos na cidade até 2028.

