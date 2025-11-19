Prefeitura de Curitiba doa imóvel ao Instituto Federal do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba oficializou nesta terça-feira (18/11) a doação de um imóvel municipal ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR). O prefeito Eduardo Pimentel assinou a Lei nº 16.611, que transfere a propriedade localizada no bairro Uberaba para o instituto. A publicação da doação no Diário Oficial está prevista para quarta-feira (19/11).

O imóvel em questão já era utilizado pelo IFPR há 16 anos por meio de cessão de uso provisório. Com a doação definitiva, a instituição poderá realizar investimentos e construções no local, que agora passa a integrar oficialmente seu patrimônio.

O reitor do IFPR, Adriano Willian da Silva Viana Pereira, destacou a importância da doação: “Isso nos possibilita investir e construir no local, pois o imóvel passa a ser incorporado ao nosso patrimônio. Vamos ampliar a parceria com o município e ofertar ações na área de cidadania.”

A cerimônia de assinatura contou com a presença de autoridades municipais e representantes do IFPR, incluindo o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, e o vereador Nori Seto. Também estiveram presentes dirigentes do instituto, como a Pró-reitora de Ensino, Sheila Cristiane de Freitas, e o Diretor de Educação a Distância, Alexandre Dullius.

A doação do imóvel visa fortalecer a parceria entre a prefeitura e o IFPR, possibilitando a expansão de atividades educacionais, sociais e culturais na região. Com a nova situação legal do espaço, espera-se que o instituto possa ampliar sua atuação e oferta de serviços à comunidade local.