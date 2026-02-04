Para servidores

Prefeitura de Curitiba disponibiliza vídeos sobre crescimento vertical

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/02/26 13h02
Vídeos orientam sobre as etapas do Crescimento Vertical 2025 para servidores da Prefeitura de Curitiba. Curitiba, 04/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba disponibilizou nesta terça-feira (3/2) os primeiros vídeos da série sobre o Crescimento Vertical 2025. O conteúdo pode ser acessado pelos servidores no Portal do Servidor, mediante login com CPF e senha.

Os dois primeiros vídeos explicam as etapas em andamento: a inscrição para o procedimento de carreira e o cadastro dos itens que serão posteriormente selecionados pelo servidor. Novos vídeos serão liberados conforme o andamento do processo.

O período de inscrições começou na segunda-feira (2/2) às 8h e vai até 2/3 às 17h. A etapa de cadastro de itens também teve início na segunda-feira, mas ainda não tem data final definida.

Os servidores devem acompanhar as publicações feitas no serviço Crescimento Vertical 2025 no Portal do Servidor, onde está disponível a documentação detalhada e atualizada. É através deste serviço que todas as etapas do procedimento serão cumpridas.

Em caso de dúvidas, os servidores podem entrar em contato com as equipes dos núcleos de gestão de pessoal. Os contatos estão disponíveis no Portal do Servidor.

