Prefeitura de Curitiba deposita R$ 4,4 milhões do Fundo Rotativo nas escolas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou o depósito de R$ 4,4 milhões referentes à primeira parcela do Fundo Rotativo de 2026 nas contas das escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs). O montante, depositado neste sábado (21), é destinado a cobrir as despesas de fevereiro e março.

O Fundo Rotativo é dividido em cotas de serviço e consumo. Os recursos devem ser utilizados para pagamento de serviços de manutenção, como troca de vidros e telhas, e compras de materiais para o dia a dia, incluindo produtos de limpeza, materiais didáticos, esportivos e itens de escritório. O valor destinado a cada unidade educacional varia de acordo com seu tamanho e número de estudantes matriculados.

Para garantir a transparência na aplicação dos recursos, a movimentação financeira é registrada no sistema Gestão de Recursos Financeiros, que também mantém dados de anos anteriores. Os cidadãos interessados em acompanhar a utilização do dinheiro podem acessar essas informações através da página da Educação no site da prefeitura. Adicionalmente, o manual do Fundo Rotativo está disponível para consulta pública.