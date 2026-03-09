Prefeitura de Curitiba convoca 93 professores para contratação imediata

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba convocou nesta segunda-feira (9/3) 93 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para contratação imediata. Serão 59 professores de Educação Infantil e 34 profissionais do magistério (Docência I).

A contratação será realizada na sexta-feira (13/3), no Edifício Delta (Av. João Gualberto, 623 – Alto da Glória). Os professores de Educação Infantil devem comparecer às 9h, enquanto os profissionais do magistério às 14h. Os convocados precisam apresentar os documentos exigidos conforme os editais, que serão publicados no Diário Oficial e no site da Prefeitura.

Além disso, outros 800 candidatos classificados no PSS para profissional do magistério (Docência I) foram chamados para enviar documentação online. O envio deve ser feito exclusivamente na quinta-feira (12/3), das 9h às 17h, através do Processo Eletrônico de Curitiba (Procec).

Os interessados podem consultar a lista de convocados e os documentos necessários no site oficial da Prefeitura de Curitiba. É importante que os candidatos fiquem atentos aos prazos e procedimentos para não perder a oportunidade.