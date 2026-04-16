Prefeitura de Curitiba convoca 882 professores aprovados em concurso

A Prefeitura de Curitiba convocou 882 profissionais do magistério aprovados no concurso público para a área de Docência I. Os convocados devem enviar documentação online até as 18h do dia 29 de abril e agendar exames médicos presenciais. O edital foi publicado no Diário Oficial e está disponível no site da Prefeitura.

Envio de documentos pelo Procec

A entrega dos documentos deve ser feita pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec), usando CPF e senha do e-Cidadão. Os candidatos devem digitalizar cada documento separadamente, garantindo que estejam legíveis, completos e sem rasuras. No sistema, é necessário escolher “Gestão-Pessoal”, selecionar o tema “Entrega da Documentação” e o assunto “PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – ÁREA DE ATUAÇÃO: DOCÊNCIA I – EDITAL 6/2022”.

O acompanhamento do protocolo é feito pelo próprio Procec, na opção “Consultar Protocolos Procec”. A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal pode solicitar documentos complementares, por isso os candidatos devem verificar regularmente o andamento.

Exame médico e próximas etapas

Após enviar a documentação, o candidato deve verificar a data e o horário do exame médico agendados pelo Departamento de Saúde Ocupacional. Concluída esta etapa, a lista dos próximos convocados para posse será divulgada no site da Prefeitura. Os aprovados devem acompanhar as convocações regularmente pelo portal oficial.