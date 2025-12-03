Prefeitura de Curitiba convoca 79 técnicos de enfermagem aprovados em concurso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba convocou 79 técnicos de enfermagem aprovados no concurso público de 2022 para a carreira de técnico de enfermagem em saúde pública. A convocação para a reunião de posse foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (2/12). Os candidatos que cumpriram todas as etapas do concurso podem consultar a lista de convocados no site oficial da Prefeitura.

As reuniões de posse estão agendadas para a próxima terça-feira (9/12), no Edifício Delta, localizado no Alto da Glória (Avenida João Gualberto, 623, 3° andar – torre C). Haverá dois horários: 9h e 14h. Os convocados devem comparecer no horário específico para o qual foram chamados.

Durante a reunião, os aprovados assinarão os termos de posse e escolherão a unidade de trabalho, seguindo a ordem de classificação e de acordo com as opções definidas pela Secretaria Municipal da Saúde.

Esta convocação faz parte de um processo mais amplo de nomeações para a área da Saúde em Curitiba. Somente nesta semana, a Secretaria de Gestão de Pessoal convocou um total de 177 aprovados em concurso, todos para atuar na Saúde do município. Além dos técnicos de enfermagem, foram chamados enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

A expectativa da Prefeitura é que a Secretaria Municipal da Saúde receba 277 novos servidores até o início de janeiro, com novas convocações previstas para este mês. Essas nomeações visam reforçar o quadro de profissionais da saúde e melhorar o atendimento à população curitibana.