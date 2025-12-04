Prefeitura de Curitiba convoca 68 profissionais de saúde bucal aprovados em concurso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba prepara as reuniões de posse de 33 auxiliares de saúde bucal e 27 cirurgiões-dentistas para quarta-feira (10/12), além de oito técnicos de saúde bucal na quinta-feira (11/12). Os profissionais, aprovados em concurso público, irão reforçar as equipes de saúde bucal da Secretaria Municipal da Saúde.

Durante as reuniões, os convocados poderão escolher a unidade de trabalho, por ordem de classificação, dentro das possibilidades apresentadas. Os detalhes sobre horário, documentação necessária e local exato das reuniões estarão disponíveis nos editais publicados no site da Prefeitura.

As convocações dos auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-dentistas foram publicadas no Diário Oficial de quarta-feira (3/12), enquanto a dos técnicos de saúde bucal será publicada na quinta-feira (4/12). Todas as reuniões de nomeações e posse ocorrerão no Edifício Delta, no Alto da Glória.

Esta convocação faz parte de uma série de nomeações de novos servidores para a área da saúde, incluindo enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. A SMGP prevê nomear 277 novos servidores até o início de janeiro, todos aprovados no concurso público realizado em 2022.