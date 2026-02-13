Prefeitura de Curitiba convoca 247 professores para contratação após carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP), convocou 247 professores de Educação Infantil aprovados em processo seletivo simplificado (PSS) para assinatura de contratos de trabalho. O edital será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (13/2) e estará disponível no site da Prefeitura.

Os professores convocados deverão comparecer a reuniões marcadas para quinta e sexta-feira (19 e 20/2), após o carnaval, no Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória). Serão realizadas três reuniões, com datas e horários específicos para cada grupo de convocados.

Os profissionais serão comunicados por e-mail e telegrama, conforme as informações fornecidas no momento da inscrição para o PSS. Durante as reuniões, os professores contratados receberão orientações sobre a escolha das vagas, de acordo com informações da Secretaria da Educação.

O Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da SMGP ressalta a importância de os candidatos observarem atentamente a documentação necessária para apresentação no dia da reunião. Todos os detalhes e requisitos podem ser conferidos no edital publicado.

Os interessados podem verificar se foram convocados consultando o edital no site da Prefeitura de Curitiba a partir desta sexta-feira (13/2).