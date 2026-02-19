Prefeitura de Curitiba contrata 247 professores para início imediato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba iniciou nesta quinta-feira (19/2) a contratação de 247 professores de Educação Infantil aprovados em processo seletivo simplificado (PSS). Os profissionais começarão a trabalhar nas unidades educacionais do município já na próxima semana.

Na primeira reunião realizada no Edifício Delta, no Alto da Glória, 69 professores assinaram seus contratos. Mais dois encontros estão programados para a tarde de hoje e manhã de sexta-feira (20/2) para concluir as contratações.

Os novos professores têm a oportunidade de escolher entre as dez regionais de Curitiba, geralmente optando pela mais próxima de sua residência. Na sexta-feira (20/2), os contratados poderão selecionar a unidade específica onde trabalharão, de acordo com as vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal da Educação.

Expectativas dos novos contratados

Michele Priscila Laureano, 45 anos, uma das primeiras a assinar o contrato, escolheu a Regional Cajuru, onde reside. Anteriormente trabalhando em uma creche conveniada com a Prefeitura, ela vê a oportunidade como um novo capítulo em sua carreira.

Já Ediane Nogarotto, 26 anos, que optou pelo PSS após adiar a participação em um concurso anterior, expressa otimismo quanto à estrutura das unidades municipais. Rosangela Pedrina Lopes, 53 anos, veterana em processos seletivos, destaca que o PSS de Curitiba é ‘mil vezes mais atrativo’ em comparação com outras cidades.

O secretário da Educação, Jean Pierre Neto, deu as boas-vindas aos novos professores, ressaltando a importância de seu papel no desenvolvimento das crianças. A equipe da SMGP forneceu orientações sobre questões administrativas e informou que uma capacitação está programada para 25 de fevereiro.