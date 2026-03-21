Prefeitura de Curitiba confirma shows de aniversário na Rua XV; será de graça

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Para comemorar os 333 anos de Curitiba, a Prefeitura confirmou o nome das atrações surpresas prometidas para o dia do aniversário. A dupla sertaneja Guilherme e Santiago e o cantor Gustavo Mioto devem arrastar milhares de pessoas à Boca Maldita, calçadão da na Rua XV de Novembro. O evento está programado para as 17h do dia 29, data do aniversário da cidade.

Neste dia acontece o Domingo no Centro – edição comemorativa dos 333 anos da capital. A partir das 9h, moradores e visitantes poderão aproveitar uma série de atrações culturais, opções de lazer e serviços públicos espalhados pelo Calçadão, perto da Praça Osório.

A partir das 17h a dupla Guilherme & Santiago traz ao palco principal um repertório marcado por sucessos de mais de três décadas de carreira. Os irmãos goianos são representantes da geração sertaneja dos anos 1990 e prometem embalar o público com clássicos do gênero.

O show de Gustavo Mioto acontecerá na sequência. O cantor paulista assume o palco com um repertório que reúne alguns dos principais hits de sua trajetória, como Impressionando os Anjos, Pedido de Socorro, Contramão e Com ou Sem Mim. Integrante de uma geração mais recente do sertanejo, o artista consolidou seu nome no cenário nacional e deve atrair uma multidão para a comemoração.

Ruas lotadas

Na noite desta sexta-feira (20/03), a banda Jovem Dionísio embalou milhares de pessoas que foram ao mesmo lugar, na Rua XV, para curtir o show do grupo que ficou famoso com a música “Acorda Pedrinho”.