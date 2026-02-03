Prefeitura de Curitiba atualiza editais do crescimento vertical 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba publicou nesta segunda-feira (2/2) retificações nos seis editais do crescimento vertical 2025 para servidores municipais. As inscrições para o procedimento de carreira iniciaram no mesmo dia, às 8h, e seguem até 2/3 às 17h, exclusivamente pelo Portal do Servidor.

O crescimento vertical oferece ganhos de 15% no salário, podendo ser aplicado em duas matrículas caso o servidor seja contemplado em ambas. As alterações nos editais incluem ajustes de linguagem e mudanças que facilitam a verificação de cursos e títulos pelos candidatos.

Entre as atualizações, destaca-se a possibilidade de verificação direta pela comissão examinadora de registros acadêmicos do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) e instituições parceiras da Secretaria Municipal da Saúde. Também foi flexibilizada a apresentação de documentos comprobatórios de formação, permitindo mais de um documento para completar as informações exigidas.

Profissionais do magistério poderão incluir títulos de Ensino Religioso, e guardas municipais poderão apresentar certificações de cursos da Matriz Curricular Nacional para formação de guardas municipais. A secretária Daniele Regina dos Santos ressalta a importância do procedimento para a carreira dos servidores e recomenda a leitura atenta dos editais correspondentes a cada legislação.

Os núcleos de gestão de pessoal estão disponíveis para auxiliar servidores com dúvidas sobre o processo. As alterações também consideraram apontamentos feitos pelos sindicatos dos servidores municipais, buscando esclarecer as principais questões levantadas.