Prefeitura de Curitiba apresenta plano de obras para 2026 na segunda-feira

A Prefeitura de Curitiba realizará uma reunião na próxima segunda-feira (26/1) para apresentar as ações do Programa de Revitalização e Obras (PRO Curitiba) previstas para 2026. O encontro acontecerá às 14h no auditório da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Durante a reunião, serão detalhadas as obras em andamento, as que estão previstas para iniciar e aquelas em processo de licitação sob coordenação da Smop. O objetivo é apresentar intervenções que terão impacto no cotidiano dos cidadãos e são consideradas estratégicas para o desenvolvimento da infraestrutura urbana de Curitiba nas próximas décadas.

A equipe técnica da prefeitura também abordará as medidas planejadas para minimizar transtornos causados pelas obras e responderá às principais dúvidas sobre os projetos que visam transformar a cidade. O evento marca a primeira reunião de trabalho do ano entre o prefeito e a equipe gestora da Smop.

A apresentação ocorrerá no auditório da Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizado na Rua Emílio de Menezes, 450, no bairro São Francisco. O encontro está programado para iniciar às 14 horas da próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro.