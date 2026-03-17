Prefeitura de Curitiba alerta sobre golpe contra fornecedores municipais

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A Prefeitura de Curitiba emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe direcionada a empresas fornecedoras do município. Suspeitos estão enviando e-mails falsos convocando para supostos procedimentos de compras. A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati) esclareceu que essas comunicações são fraudulentas.

Todos os comunicados oficiais relacionados a licitações, incluindo avisos de abertura de certames e convocações, são realizados exclusivamente através do Portal e-Compras. Esses alertas são gerados automaticamente pelo sistema e enviados diretamente ao e-mail cadastrado pela empresa, sempre vinculados ao endereço oficial ecompras@curitiba.pr.gov.br.

A Smati enfatizou que o município não realiza comunicações sobre gestão de contratos, pedidos de instalação de aplicativos ou solicitação de dados sensíveis de fornecedores por WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens. As empresas são orientadas a não instalar aplicativos recebidos por mensagens suspeitas e a não repassar dados, documentos ou informações sem confirmação pelos canais oficiais.

Em caso de dúvidas, os fornecedores devem contatar imediatamente a Prefeitura de Curitiba utilizando os contatos institucionais. Além disso, é fundamental que as empresas que forem alvo de tentativas de golpe denunciem o ocorrido diretamente para os canais oficiais: a Central 156 e o e-mail falecomcgm@curitiba.pr.gov.br.