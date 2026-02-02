Prefeitura de Curitiba abre inscrições para crescimento vertical de servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (2/2) as inscrições para o crescimento vertical 2025, que pode beneficiar mais de 5 mil servidores com aumento salarial de até 15%. O prazo para inscrições vai até 2 de março, às 17h. Os interessados devem se inscrever pelo Portal do Servidor e salvar o comprovante.

O procedimento inclui duas fases iniciais: inscrição e cadastro de itens como cursos e participações como palestrante. A seleção dos itens ocorrerá em etapa posterior ainda não agendada. O investimento anual previsto pela prefeitura com o crescimento vertical é de R$ 120 milhões.

Para participar, os servidores devem ler o edital específico de sua carreira e seguir as orientações. O cadastro de documentos comprobatórios é de responsabilidade do servidor, que deve anexá-los em formato PDF, JPEG ou JPG, com no máximo 2 MB por arquivo.

A pontuação considerará escolarização formal, tempo de serviço, participação em cursos/eventos como ministrante e outros critérios objetivos. Títulos já utilizados em procedimentos anteriores não poderão ser reaproveitados.

Em caso de dúvidas, os servidores podem procurar os núcleos de gestão de pessoal e coordenações de RH de suas secretarias. O cronograma completo e atualizações estarão disponíveis no Portal do Servidor.