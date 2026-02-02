Carreira pública

Prefeitura de Curitiba abre inscrições para crescimento vertical de servidores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/02/26 17h02
Servidores da Prefeitura de Curitiba já podem fazer a sua inscrição para o crescimento vertical. Curitiba, 02/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (2/2) as inscrições para o crescimento vertical 2025, que pode beneficiar mais de 5 mil servidores com aumento salarial de até 15%. O prazo para inscrições vai até 2 de março, às 17h. Os interessados devem se inscrever pelo Portal do Servidor e salvar o comprovante.

O procedimento inclui duas fases iniciais: inscrição e cadastro de itens como cursos e participações como palestrante. A seleção dos itens ocorrerá em etapa posterior ainda não agendada. O investimento anual previsto pela prefeitura com o crescimento vertical é de R$ 120 milhões.

Para participar, os servidores devem ler o edital específico de sua carreira e seguir as orientações. O cadastro de documentos comprobatórios é de responsabilidade do servidor, que deve anexá-los em formato PDF, JPEG ou JPG, com no máximo 2 MB por arquivo.

A pontuação considerará escolarização formal, tempo de serviço, participação em cursos/eventos como ministrante e outros critérios objetivos. Títulos já utilizados em procedimentos anteriores não poderão ser reaproveitados.

Em caso de dúvidas, os servidores podem procurar os núcleos de gestão de pessoal e coordenações de RH de suas secretarias. O cronograma completo e atualizações estarão disponíveis no Portal do Servidor.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.