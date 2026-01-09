Prefeitura de Curitiba abre 751 vagas de estágio remunerado para estudantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas para 751 vagas de estágio remunerado destinadas a estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação. As oportunidades estão distribuídas em diversas secretarias e órgãos municipais, oferecendo bolsa-auxílio mensal e vale-transporte aos selecionados.

Do total de vagas, 101 são para secretarias e órgãos da administração indireta, sendo 31 para ensino médio, 60 para graduação e 10 para pós-graduação. As inscrições para essas posições devem ser feitas no Portal de Estágios da Prefeitura, vinculado ao Instituto Municipal de Administração Pública (Imap).

Outras 650 vagas são destinadas a estudantes de Pedagogia para o Programa de Pré-Escola em unidades de educação infantil. As inscrições e seleções para essas vagas ocorrem nos Núcleos Regionais da Secretaria Municipal da Educação.

Benefícios e requisitos

Os estagiários de nível médio recebem bolsa-auxílio com valor médio mensal de R$ 569,29. Para graduação, os valores variam entre R$ 1.120 (4 horas) e R$ 1.680 (6 horas). Já para pós-graduação, as bolsas são de R$ 1.712 (4 horas) e R$ 2.568 (6 horas).

Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em instituição de ensino conveniada ao Imap. Os estágios têm duração de um ano, podendo ser renovados por mais um ano ou até a conclusão do curso.

Interessados devem verificar a compatibilidade de horários e localização das vagas. Pessoas com deficiência também podem se candidatar, informando sua condição no momento da inscrição. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Curitiba.