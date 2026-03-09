Prefeitura de Curitiba abre 117 vagas de estágio remunerado para estudantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas para 117 vagas de estágio remunerado destinadas a estudantes de ensino médio, superior e pós-graduação. As oportunidades, disponíveis a partir de março, oferecem aos alunos experiência prática, bolsa-auxílio mensal e vale-transporte.

Do total de vagas, 70 são para estudantes de graduação, 38 para alunos do ensino médio e 9 para acadêmicos de pós-graduação. As inscrições devem ser realizadas através do Portal de Estágios da Prefeitura de Curitiba, vinculado ao Instituto Municipal de Administração Pública (Imap).

Os valores das bolsas-auxílio variam de acordo com o nível de escolaridade e a carga horária. Para o ensino médio, o valor médio mensal é de R$ 569,29. Estudantes de graduação podem receber R$ 1.120 (4 horas) ou R$ 1.680 (6 horas). Já para pós-graduandos, os valores são de R$ 1.712 (4 horas) e R$ 2.568 (6 horas).

Os estágios serão realizados em diversas secretarias e órgãos da administração direta da Prefeitura, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em um ambiente profissional real.