De olho nos cuidados com os curitibanos com mais de 70 anos, o grupo mais vulnerável ao Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Curitiba anunciou uma série de medidas nesta segunda-feira (16). Órgãos que desenvolvem atividades com grupos da terceira idade suspenderam atividades.

É o caso, por exemplo, das aulas do programa Idoso em Movimento, da secretaria municipal de Esporte e Lazer, e de atividades da Fundação Cultural de Curitiba e da Fundação de Ação Social (FAS), como oficinas de artesanato, dança e aulas de idiomas. A FAS tem cerca de 190 grupos com este tipo de atividade espalhados pela cidade.

Remédios em casa

Greca mandou um recado para quem precisa e já toma medicamentos contínuos fornecidos pelas US. “Se tiverem que buscar remédio de doenças crônicas, telefonem (41 3350 9000), que mandaremos a equipe básica de saúde levar em casa”.

O prefeito recomendou ainda que quem voltou de viagem fique em casa por sete dias e, se apresentar sintomas, ligue no telefone da saúde para solicitar o exame do coronavírus em domicílio.

No busão

A recomendação é que os idosos evitem sair de casa até que a transmissão de coronavírus diminua no país. “Não usem o transporte coletivo. Se for necessário, faça-o em horários que não são de pico”. Os horários de maior movimento são: das 6h às 9h; das 11h às 14h; e das 17h às 19h. Outra recomendação é para que os usuários evitem comer nos ônibus ou higienizem as mãos com álcool gel antes de consumirem o alimento.

Por dia, 1,2 milhão de pessoas utilizam o sistema de transporte de Curitiba. Cerca de 60 mil têm acima de 65 anos. No mês, em média, são 1,78 milhão de pessoas nessa faixa etária.

Além da recomendação para os idosos, a Urbs e as empresas de ônibus vêm reforçando ações para prevenção do coronavírus no sistema de transporte coletivo da capital. A ideia é conscientizar a população para evitar o contágio e aumentar higienização de terminais, estações-tubo e ônibus.

O reforço na higienização dos ônibus e na limpeza dos veículos nas garagens já começou. Estão previstas também a instalação de recipientes com álcool gel para os cobradores e campanha informativa por áudio nos biarticulados e nas telas da Midiaplan nos veículos.

Cartazes informativos serão colocados em terminais, dentro dos ônibus e em postos de venda de créditos do sistema de transporte. Outra medida é o isolamento de bebedouros, localizados em terminais, em que os usuários bebem diretamente nas torneiras dos equipamentos.

Comitê de crise

As medidas foram tomadas após reunião do prefeito Rafael Greca com o secretariado, nesta segunda-feira (16). O prefeito também instaurou um Comitê de Técnica e Ética Médica, que vai balizar as decisões do município em relação ao coronavírus. “O comitê passa a orientar todas as minhas decisões no combate a essa pandemia que nos aflige”, disse o prefeito.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).