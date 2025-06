Prefeitura corre para arrumar ruas abandonadas por obras no Portão

A Prefeitura de Curitiba intensificou nesta segunda-feira (02) os trabalhos emergenciais em dois pontos críticos do Lote 1 do projeto Novo Inter 2. As equipes estão concentradas na Avenida Arthur Bernardes e na Rua Professora Doracy Cezzarino, no bairro Portão, tentando restabelecer o fluxo de veículos e a segurança da população.

O problema vem desde 23 de maio, quando o município decidiu rescindir o contrato com os consórcios que tocavam as obras em cinco bairros. Enquanto prepara nova licitação para contratar outra empresa, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) corre para tapar os buracos deixados pelo caminho.

“Mesmo com decisão pelo encerramento dos contratos em andamento, a Prefeitura não parou. Estamos agindo para garantir que a população possa circular com segurança”, afirmou o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

Na Arthur Bernardes, o trabalho se concentra num trecho de 500 metros, entre as ruas Francisco Klemtz e Francisco Frischmann. As equipes estão reciclando o asfalto nos cruzamentos que ainda não foram concretados, começando pela recomposição do encontro com a Francisco Frischmann.

Na Doracy Cezzarino, a Prefeitura está aplicando capa asfáltica nos cruzamentos com a Francisco Frischmann e a República Argentina, onde o pavimento em concreto ficou pela metade. A medida vai permitir nivelar a pista e liberar completamente a via ao trânsito até que a obra definitiva seja retomada.

A Prefeitura também mantém uma equipe na Rua Engenheiro Niepce da Silva, recuperando calçadas e corrigindo falhas deixadas pela empresa anterior – como desníveis não previstos em projeto, erros no piso tátil e falta de sinalização.

No Campina do Siqueira, a Major Heitor Guimarães foi totalmente liberada ao tráfego no dia 24 de maio, depois que as equipes nivelaram a faixa central da via e ajustaram a altura em relação às laterais.

“As intervenções emergenciais priorizam trechos de maior impacto, com foco na acessibilidade e na mobilidade”, destacou Manuela Marqueño, diretora do Departamento de Pavimentação da Smop.

O plano de intervenções emergenciais do Lote 1 prevê trabalhos em 18 ruas, priorizando as calçadas das ruas Arion Niepce da Silva, Edmir Silveira D’Ávila, Coronel Airton Plaisant e Hugo Kinzelmann, além da recomposição dos cruzamentos das ruas Curupaitis e Bocaíuva.