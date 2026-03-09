Fez concurso para Docência?

Prefeitura convoca 96 professores aprovados em concurso para documentação

Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/03/26 18h04
Após o envio da documentação, o candidato deve verificar a data e o horário agendado pelo Departamento de Saúde Ocupacional para o seu exame médico. Foto: Daniel Castellano/SMCS (arquivo)

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba convocou 96 profissionais do magistério (Docência I) aprovados no concurso público da Prefeitura para entrega de documentação e agendamento de exames médicos. As etapas podem ser cumpridas online de 6 a 20 de março, até as 18h.

Foram chamados os aprovados da classificação 2443 até 2539. O edital está disponível no site da Prefeitura e foi publicado no Diário Oficial. Os convocados foram comunicados por e-mail cadastrado na época do concurso, realizado em 2022.

A entrega de documentos deve ser feita pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec), usando CPF e senha do e-Cidadão. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPG, TIF, PNG ou BMP, com tamanho máximo de 2MB cada, legíveis e sem rasuras.

Após enviar a documentação, o candidato deve acompanhar a análise pelo Procec, pois podem ser solicitados documentos complementares. O agendamento do exame médico será informado pelo Departamento de Saúde Ocupacional.

Concluídas essas etapas, os candidatos aptos poderão ser convocados para nomeação e posse como servidores da Educação de Curitiba. A lista dos próximos convocados será divulgada no site da Prefeitura, que deve ser acompanhado regularmente pelos aprovados.

