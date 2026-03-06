Prefeitura convoca 800 professores para envio de documentos do PSS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba convocou 800 candidatos classificados no processo seletivo simplificado (PSS) para a função de profissional do magistério (Docência I) para enviar documentação online. A convocação, publicada nesta quinta-feira (5/3), é a última etapa antes da contratação dos professores que atuarão nas unidades municipais.

Os convocados devem encaminhar os documentos exclusivamente na quinta-feira (12/3), das 9h às 17h, pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec). Foram chamados candidatos da ampla concorrência classificados entre as posições 1.174 e 2.014. A lista completa está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.

Para enviar a documentação, o candidato deve acessar o sistema Procec, na área ‘Gestão-Pessoal’, selecionar o tema ‘Entrega da Documentação’ e o assunto ‘Profissional do Magistério – Docência I – Edital Normativo nº 1/2024’. O acesso é feito pelo login do e-Cidadão, com CPF e senha.

Entre os documentos solicitados estão identificação pessoal, comprovantes de vínculo, declarações exigidas pelo edital, certidões negativas de antecedentes criminais e comprovação da escolaridade necessária. Os arquivos devem ser enviados em formato PDF legível, separadamente, e com frente e verso quando houver.

Após o envio, o candidato poderá acompanhar a análise dos documentos diretamente no Procec. A convocação de número superior ao de vagas ocorre considerando possíveis desistências ou eliminações durante o processo. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Central 156 ou utilizar o chat disponível no site da Prefeitura.

A equipe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da SMGP analisará a documentação, verificando se atende aos critérios estabelecidos no edital. Em breve, os profissionais do magistério aptos serão chamados para a contratação. Os participantes do PSS devem acompanhar a publicação dos editais pelo site da Prefeitura de Curitiba.