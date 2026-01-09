Educação Infantil

Prefeitura convoca 75 professores aprovados em PSS para contratação

A Prefeitura de Curitiba convocou 75 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de professor de Educação Infantil. Os selecionados devem comparecer na próxima quinta-feira (15/1), às 8h30, no Edifício Delta, no Alto da Glória, para entrega de documentos e assinatura imediata dos contratos de trabalho.

O número de convocados é superior às 64 vagas disponíveis nesta etapa, prevendo possíveis ausências. Os documentos de identificação e comprovantes de formação serão analisados por uma comissão formada por servidores das secretarias de Gestão de Pessoal e da Educação, seguindo a ordem de classificação no processo seletivo.

A Prefeitura alerta que não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados, danificados ou fora da data de validade. Os candidatos devem estar atentos às exigências para garantir a efetivação da contratação.

Esta convocação visa preencher vagas de professores na rede municipal de educação infantil de Curitiba, reforçando o quadro de profissionais para o atendimento nas creches e pré-escolas da cidade.

