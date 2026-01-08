Prefeitura conclui conferência de descontos em contracheques de servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba finalizou nesta semana a etapa de confirmação dos descontos relativos a associações e sindicatos nos contracheques dos servidores municipais. Dos 17,1 mil funcionários com descontos, mais de 16,6 mil acessaram o sistema e responderam à consulta iniciada há dois meses.

Segundo levantamento da SMGP, cerca de 15,6 mil servidores (91% do total) confirmaram a validade dos descontos em seus contracheques. Um grupo de 985 pessoas informou não ter se associado ou não concordar com as cobranças.

Próximos passos

A partir de agora, as associações e sindicatos serão consultados para comprovar os contratos existentes com os servidores que contestaram os descontos. Se for demonstrada a existência de vínculo, as cobranças serão mantidas. Caso contrário, os descontos serão excluídos do contracheque, em caráter excepcional.

A SMGP ressalta que cabe ao próprio servidor solicitar alterações em cobranças consideradas indevidas, devendo procurar diretamente a entidade responsável para os ajustes necessários. Os descontos aplicados pela secretaria são baseados nas informações fornecidas pelas associações e sindicatos.