A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta terça-feira (3) a entrega de 63 ônibus para o transporte coletivo. Com a nova aquisição, a cidade alcança a marca de 400 veículos novos desde 2017, o que equivale a 32% de toda a frota da cidade.

Durante a cerimônia desta terça-feira (3) no Terminal do Santa Cândida, o prefeito Rafael Greca ainda anunciou que deve aumentar a frota em mais 50 novos ônibus até o aniversário de Curitiba, no dia 29 de março.

Entrega de 63 novos ônibus para a frota do transporte coletivo de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / Prefeitura de Curitiba

Do total de veículos entregues nesta terça-feira, 33 dos ônibus têm capacidade para 87 passageiros e 30 são micro especiais, para 65 pessoas. Grande parte da frota deve atender linhas na região norte de Curitiba, entre elas Juvevê/Água Verde, Jardim Social/Batel, Campo Comprido/CIC e Itupava/Hospital Militar.

O transporte coletivo de Curitiba abrange cerca de 1.250 ônibus e conta com mais de 1,23 passageiros diariamente. Atualmente, o sistema abrange 254 linhas que são operadas por três consórcios.

Tecnologias e inovações

Os novos veículos vão poder agregar novas funções, que serão agregadas ao transporte nos próximos meses. Entre as novidades, a biometria facial para evitar fraudes na utilização de cartões de estudantes e isentos, integração entre linhas para troca de ônibus pagando apenas uma tarifa, pagamento da tarifa com o celular, entre outras inovações.