Prefeitura apresenta programa de revitalização do Centro para setor hoteleiro

A Prefeitura de Curitiba apresentou nesta sexta-feira (5/12) o programa Curitiba de Volta ao Centro para representantes do setor hoteleiro e turístico da cidade. O encontro, realizado no Hotel Centro Europeu, contou com a participação de lideranças do SEHA (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação) e da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis).

Tatiana Turra, assessora especial do gabinete do prefeito, apresentou um diagnóstico da região central e detalhou o pacote de incentivos fiscais e construtivos propostos. O programa prevê medidas como redução de impostos, subvenções para obras e flexibilização de parâmetros urbanísticos para estimular novos investimentos em hospedagem, gastronomia e serviços turísticos.

Entre os principais incentivos estão a redução e isenção de IPTU, ISS e ITBI para projetos de retrofit e novos empreendimentos, subvenção de até 50% para revitalização de imóveis destinados ao turismo, e metragem adicional gratuita para projetos hoteleiros. As medidas valerão para o Setor Especial da Região Central, abrangendo o Centro, Centro Histórico e eixos estruturantes.

Rodrigo Swinka, presidente do Instituto Municipal de Turismo, destacou o papel da hotelaria na retomada econômica e no planejamento turístico da capital. O pacote soma R$ 133 milhões em incentivos fiscais e R$ 30 milhões em subvenções, configurando-se como uma das maiores iniciativas de revitalização urbana e fortalecimento turístico já apresentadas na cidade.

O programa se integra a outras ações já em andamento, como o policiamento reforçado, melhorias na iluminação pública e requalificação de vias e calçadas. A prefeitura busca criar um ambiente favorável para novos hotéis, fortalecimento da gastronomia e revitalização de espaços que podem se tornar importantes polos de visitação.