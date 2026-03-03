Prefeitura apresenta mudanças viárias do Novo Inter 2 a moradores das Mercês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Equipes da Prefeitura de Curitiba se reuniram nesta segunda-feira (2/3) com cerca de 30 moradores do bairro Mercês e representantes do Colégio Dom Bosco para detalhar as obras do Lote 5 do projeto Novo Inter 2. O encontro, realizado no Centro de Educação Permanente do Parque Barigui, abordou as intervenções viárias que estão requalificando aproximadamente 5 km da região.

Durante a reunião de duas horas, os técnicos esclareceram dúvidas sobre as alterações implementadas há uma semana na Avenida Manoel Ribas e arredores. Foram apresentados os novos cenários do sistema viário local, que incluem obras de pavimentação, calçadas acessíveis, iluminação, drenagem e paisagismo.

O projeto prevê a criação de binários e novas ligações viárias para reorganizar o trânsito, considerando que a Avenida Manoel Ribas é a principal conexão entre os bairros da Regional Santa Felicidade e o Centro. A equipe técnica explicou que as intervenções visam oferecer rotas alternativas para melhorar a mobilidade e distribuir o fluxo de veículos na região historicamente saturada.

Demandas dos moradores e ajustes no projeto

Uma das principais preocupações levantadas pelos moradores foi em relação à Rua Paulo Martins. Embora não faça parte do escopo original do Novo Inter 2, a via foi impactada pelas mudanças no trânsito local. A prefeitura informou que realizará um novo estudo técnico para avaliar a manutenção do sentido duplo de circulação na rua, buscando preservar a atual operação escolar.

Também será analisada a possibilidade de proibir o estacionamento em pontos considerados críticos, atendendo ao pedido dos moradores para aumentar a segurança viária. Paralelamente, a Rua Paulo Martins começou a receber manutenção do asfalto em um trecho de 700 metros, com previsão de conclusão em cerca de cinco dias, dependendo das condições climáticas.