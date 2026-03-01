Prefeitura amplia cursos de espanhol para servidores municipais

O Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) de Curitiba vai expandir sua oferta de cursos de espanhol para servidores municipais em 2026. Além das turmas de nível inicial já existentes, serão lançados até o final de março o Nível II e turmas específicas na modalidade EAD para profissionais da Saúde e da Guarda Municipal.
O objetivo é melhorar a comunicação dos servidores que atendem diretamente estrangeiros. O curso Espanhol Instrucional – Para Atendimento ao Cidadão, lançado em 2025, já alcançou 1,2 mil inscritos, sendo a capacitação com maior número de inscrições imediatas na história do Imap.
As novas turmas do Nível I, com 40 horas de duração, já estão com inscrições abertas no portal Aprendere. O curso aborda expressões básicas de saudação, orientações iniciais e vocabulário funcional aplicado aos serviços públicos, incluindo simulações práticas de atendimentos.
O Nível II será lançado até meados de março, sendo pré-requisito ter concluído o nível inicial. Já os cursos específicos para Saúde e Guarda Municipal, com 20 horas cada, serão disponibilizados no final de março para quem tiver concluído os dois níveis iniciais.
Segundo a presidente do Imap, Beatriz Battistella, a iniciativa atende ao plano de governo e a solicitações da Secretaria Municipal da Saúde para melhor atendimento a imigrantes. O guarda municipal Sérgio José Firakovski, que já concluiu o Nível I, destaca que o curso auxilia no atendimento mais claro e humanizado a imigrantes e turistas, além de incentivar a compreensão de outras culturas.