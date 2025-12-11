Prefeitura altera trânsito no Barigui para evento natalino até 23 de dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realiza uma operação especial na região do Parque Barigui para organizar o fluxo viário durante o evento ‘Disney Celebra – Um Natal Inesquecível’, que acontece até 23 de dezembro. Algumas rotas foram alteradas e bloqueadas para garantir a segurança dos pedestres e do público.

A entrada de veículos no parque é feita exclusivamente pela BR-277, no bairro Santo Inácio. Quando o estacionamento desta entrada atingir a capacidade máxima de 1.009 vagas, o acesso será interrompido. O embarque e desembarque passará a ser feito pela Rua Otávio Ganz, com saída obrigatória pela BR-277.

O acesso pela Avenida Cândido Hartmann está totalmente bloqueado, exceto para veículos credenciados e de emergência. Há bloqueios fixos 24h por dia na Alameda Burle Marx com a Avenida Cândido Hartmann e no Portal da Alameda Burle Marx. Na Rua Batista Ganz com a Avenida Cândido Hartmann há bloqueio total para circulação de pedestres.

A SMDT recomenda que os motoristas se programem com antecedência, utilizem rotas alternativas e respeitem a sinalização. É aconselhável chegar com pelo menos 1h30 de antecedência e optar por transporte público, táxi ou aplicativo. Moradores da região terão acesso permitido mediante comprovação.

Para facilitar o acesso, a Urbs disponibilizou a linha especial de ônibus X50 – Serviço Especial de Natal, saindo do Terminal Campina do Siqueira. Outras linhas regulares também levam ao parque. Há pontos oficiais de desembarque para táxis e carros de aplicativo próximos à entrada.

A saída do parque pode ser feita pela Rua Batista Ganz (liberada durante todo o evento) ou pela BR-277 (liberada apenas após o término das apresentações). Pessoas com deficiência contam com ponto de embarque e desembarque em frente ao Centro de Eventos Positivo, dentro do parque.