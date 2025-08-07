Prefeitura altera sentido de ruas de bairro no extremo sul de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta sexta-feira (08), quem circula pelo Campo do Santana, na Regional Tatuquara, vai precisar ficar ligado nas mudanças de sentido de algumas ruas do bairro.

A Rua José Carlos de Souza agora terá mão única da Avenida Thirso Del Corso em direção à Rua Carlos Pertel. Já a Carlos Pertel também passa a ter sentido único, mas da José Carlos de Souza para a Papa Leão XIII. E para completar o circuito, a Papa Leão XIII terá circulação apenas da Rua Carlos Pertel para a Avenida Thirso Del Corso.

A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) está por trás dessa mudança, com um objetivo bem claro: organizar melhor o fluxo de veículos e, principalmente, aumentar a segurança dos pedestres que circulam pela região.

Para ajudar na adaptação, agentes de trânsito estarão no local orientando motoristas durante esse período de transição. Vale lembrar: se o tempo não colaborar e cair aquela chuva ou uma garoa mais persistente, a operação pode ser adiada.

É importante destacar que essas intervenções no trânsito de Curitiba não acontecem do nada. Antes de qualquer mudança, a SMDT realiza estudos técnicos detalhados, analisando tanto o fluxo de veículos e pedestres quanto o impacto que essas alterações causarão no tráfego local. Esses estudos são baseados no monitoramento constante feito pela secretaria e também nas solicitações que chegam através da Central 156, do programa Fala Curitiba e outros canais de comunicação da Prefeitura.