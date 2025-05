Prefeitura alerta para golpe da contratação em UBS da Grande Curitiba

A prefeitura de São José dos Pinhais alerta a população sobre uma informação falsa referente a contratação ou prestação de serviço para o município. Nas mensagens que circulam nas redes sociais, profissionais da área de psicologia e psiquiatria poderiam participar de um processo de contratação para início imediato com atuação em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), carga horária de 40 horas semanais e pagamento mediante emissão de nota fiscal, com salário “a ser negociado”.

A administração municipal reforça que todas as comunicações oficiais são realizadas por meios institucionais e publicações no Portal da Prefeitura ou no Diário Oficial do Município.

Recebeu algo suspeito?

Não clique em nenhum link e não forneça nenhuma informação pessoal. Além disso, entre em contato diretamente com os canais oficiais do município para verificar a veracidade da informação.

Os canais de atendimento estão disponíveis na aba “Secretarias” do site oficial do município: www.sjp.pr.gov.br.