Prefeitura alerta: não há recadastramento para pagamento de salários

- Atualizado: 26/02/26 11h03
Pagamento dos salários de fevereiro não requer recadastramento. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba alerta que não está realizando recadastramento de servidores para pagamento de salários. O aviso vem após relatos de ligações falsas solicitando novo cadastramento.

A prefeitura orienta que servidores não forneçam dados pessoais caso recebam tais ligações. O pagamento de fevereiro será depositado normalmente nesta sexta-feira (27/2), e os contracheques podem ser conferidos no Portal do Servidor.

O único recadastramento em andamento é exclusivo para servidores que já recebem auxílio-transporte. Esse procedimento é feito de forma online, através do Portal do Servidor, desde 20 de fevereiro.

Servidores com dúvidas devem procurar o Núcleo de Gestão de Pessoal de sua secretaria ou a Coordenação de RH do órgão onde trabalham. A prefeitura reforça a importância de não fornecer informações pessoais por telefone para evitar possíveis golpes.

