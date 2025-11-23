Prefeitura alerta MEIs sobre golpes e oferece orientação gratuita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está alertando microempreendedores individuais (MEIs) sobre o aumento de golpes e fraudes que exploram a falta de informação sobre obrigações e procedimentos oficiais. Para evitar prejuízos, os Espaços Empreendedor da cidade oferecem atendimento presencial gratuito antes de qualquer pagamento ou preenchimento de cadastros suspeitos.

Os atendimentos são realizados nas Ruas da Cidadania e no Pinhão Hub do Rebouças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, mediante agendamento prévio pela Agenda Online ou pelo aplicativo Curitiba APP.

Principais golpes identificados

Entre as fraudes mais comuns estão: boletos falsos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), cobrança de taxas indevidas, sites falsos de abertura e regularização, mensagens e e-mails fraudulentos, e golpes de empréstimo com pagamento antecipado.

Para se proteger, os microempreendedores devem acessar apenas canais oficiais do governo federal (com final .gov.br) e desconfiar de cobranças inesperadas. Nenhum órgão público envia boletos ou links por e-mail ou WhatsApp sem consentimento prévio.

De janeiro a junho de 2025, os Espaços Empreendedor realizaram mais de 130 mil atendimentos, incluindo formalizações, emissão do boleto DAS e orientação sobre obrigações fiscais. O serviço integra o Programa Curitiba Empreendedora e o Vale do Pinhão, coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) e pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.