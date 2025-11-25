Prefeitura acelera obras para entregar 146 moradias no Caximba até o Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba intensificou as obras no Bairro Novo do Caximba para garantir a entrega de 146 novas unidades habitacionais até dezembro. O objetivo é permitir que as famílias beneficiadas possam celebrar as festas de fim de ano em suas novas casas, com mais conforto e segurança.

Das 146 unidades, 144 são moradias e duas são destinadas ao comércio. Esta será a quarta entrega de 2023 no Bairro Novo do Caximba, totalizando 374 novas unidades repassadas este ano. Com as novas entregas, o número de unidades habitacionais e comerciais concluídas no Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba (PGRC) chegará a 478.

Avanços na infraestrutura

Além das moradias, o projeto inclui importantes obras de infraestrutura urbana. Estão em execução cerca de 4 quilômetros de pavimentação em concreto, 19,6 mil metros quadrados de calçamento com paver, além de microdrenagem, paisagismo e sinalização viária. Paralelamente, continua a implantação das redes de água, esgoto e energia elétrica.

O Bairro Novo do Caximba beneficiará 1.757 famílias no total – 1.211 com novas moradias e 546 com regularização fundiária e obras de urbanização. O projeto atende famílias da Vila 29 de Outubro que viviam em situação de vulnerabilidade social e ambiental.

As intervenções fazem parte do PRO Curitiba, programa de obras e reformas da cidade, com investimentos previstos de R$ 6 bilhões até 2028. O projeto do Caximba é financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com investimento total de € 47,6 milhões.