Reta final de obras

Prefeitura acelera obras para entregar 146 moradias no Caximba até o Natal

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 25/11/25 17h02
Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de obras públicas vistoria lote de 146 unidades habitacionais do Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba que serão entregues em dezembro. Curitiba, 25/11/2025. Foto: Fabio Decolin

A Prefeitura de Curitiba intensificou as obras no Bairro Novo do Caximba para garantir a entrega de 146 novas unidades habitacionais até dezembro. O objetivo é permitir que as famílias beneficiadas possam celebrar as festas de fim de ano em suas novas casas, com mais conforto e segurança.

Das 146 unidades, 144 são moradias e duas são destinadas ao comércio. Esta será a quarta entrega de 2023 no Bairro Novo do Caximba, totalizando 374 novas unidades repassadas este ano. Com as novas entregas, o número de unidades habitacionais e comerciais concluídas no Projeto de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba (PGRC) chegará a 478.

Avanços na infraestrutura

Além das moradias, o projeto inclui importantes obras de infraestrutura urbana. Estão em execução cerca de 4 quilômetros de pavimentação em concreto, 19,6 mil metros quadrados de calçamento com paver, além de microdrenagem, paisagismo e sinalização viária. Paralelamente, continua a implantação das redes de água, esgoto e energia elétrica.

O Bairro Novo do Caximba beneficiará 1.757 famílias no total – 1.211 com novas moradias e 546 com regularização fundiária e obras de urbanização. O projeto atende famílias da Vila 29 de Outubro que viviam em situação de vulnerabilidade social e ambiental.

As intervenções fazem parte do PRO Curitiba, programa de obras e reformas da cidade, com investimentos previstos de R$ 6 bilhões até 2028. O projeto do Caximba é financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com investimento total de € 47,6 milhões.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.