Prefeitura abre inscrições para atividades gratuitas de lazer no sábado

A Prefeitura de Curitiba abriu nesta terça-feira (25/11) as inscrições para o programa Viva o Sábado, que oferece atividades gratuitas em piscinas aquecidas e espaços esportivos da cidade no próximo sábado (29/11). Os interessados podem se inscrever pelo Guia Curitiba.

Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio no e-Cidadão e agendar a atividade desejada no Guia Curitiba. Cada pessoa pode levar até três acompanhantes, que também precisam estar cadastrados. As atividades acontecem das 13h às 18h, com uso das piscinas das 13h30 às 17h30.

Os locais disponíveis incluem os Clubes da Gente de Santa Felicidade, Boa Vista e CIC (com piscinas), além de centros esportivos como João Derosso, Avelino Vieira, Zumbi dos Palmares e o Parque Olímpico do Cajuru. Algumas unidades estão fechadas para manutenção neste sábado.

Para usar as piscinas, é necessário ter no mínimo 3 anos de idade e apresentar exame físico de pele válido por um ano. O uso de touca, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório. Não é permitido o uso de bronzeadores ou protetores solares nas piscinas.

As atividades oferecidas variam conforme o local, incluindo quadras poliesportivas, campos de futebol, pistas de skate e salas de ginástica. Algumas modalidades exigem agendamento prévio, enquanto outras são de uso livre.